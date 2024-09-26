الأهلي يشارك في اجتماعات «فيفا»

شارك النادي الأهلي في اجتماعات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، التي جرت ظهر اليوم الخميس، عبر الفيديو كونفرانس، بخصوص الاستعداد لبطولة إنتر كونتيننتال.

ويواجه الأهلي نظيره العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر المقبل بالقاهرة في الدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتينيتال.

وكان على رأس المشاركين في اجتماعات فيفا المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، وهاني حسام مدير إدارة الرحلات والسفر، ونيرة علي مدير التسويق بشركة الأهلي لكرة القدم، وأحمد الطوخي مسئول رعاية الملابس بقطاع الكرة، أثناء تواجدهم في المملكة العربية السعودية على هامش بطولة كأس السوبر الإفريقي.