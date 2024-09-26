ضبط شخصين حال محاولتهما تهريب مبالغ مالية عملات "أجنبية"

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة) أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى.. وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية" مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.

وبمواجهتهما قررا ملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة.

تم إتخاذ الاجراءات القانونية.

