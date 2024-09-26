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الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخصين حال محاولتهما تهريب مبالغ مالية عملات "أجنبية"

تهريب مبالغ مالية
تهريب مبالغ مالية عملات "أجنبية"
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة) أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى.. وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية" مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.
 وبمواجهتهما قررا ملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة.
 تم إتخاذ الاجراءات القانونية.
 

المنافذ الجيزة بميناء القاهرة الجوى