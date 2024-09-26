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الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ب 5 مليون جنيه.. ضبط عنصرين إجراميين بمطروح والدقهلية لحيازتهما مواد مخدرة

المضبوطات
المضبوطات
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 واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
مديرية أمن مطروح
 ضبط (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية)، بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش) مخبأه بمخزن سرى داخل صندوق السيارة.
مديرية أمن الدقهلية
 ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة المنزلة وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين –  2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – بندقية آلية – 2 خزينة – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سيارة). 
 تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين بحوالى
(5،1 مليون جنيه).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مكافحة المخدرات والأسلحة جرائم الإتجار فى المواد المخدر مديرية أمن مطروح مديرية أمن الدقهلية