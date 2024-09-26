«القاهرة الإخبارية»: توسع كبير لجيش الاحتلال في استهداف المدنيين

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من مرجعيون، إن طائرات جيش الاحتلال استهدفت بناية سكنية في منطقة حي القائم في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت في اعتداء جديد من جيش الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضح «سنجاب»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالسكان وتضم العديد من المواطنين وعلى ما يبدو أنها عملية محدودة يسعى من خلالها جيش الاحتلال إلى تنفيذ عملية اغتيال في هذه المنطقة ولكن لا معلومات حتى الآن حول الشخصية المستهدفة.

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يتوقف عن استهداف المناطق المدنية في مختلف المناطق سواء في الجنوب اللبناني، وأيضًا في محافظة النبطية أو في البقاع.

وتابع: «هناك توسع كبير من جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين سواء في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت أو مختلف المناطق في الدولة اللبنانية، وإسقاط عدد كبير من المدنيين بين شهداء وجرحى جراء هذه الغارات والاعتداءات

