جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2853 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط (52) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (قضية).

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3 قضايا).

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (319) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

