أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (5) قضايا.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2853 مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال الأمن العام: ضبط (52) قضية.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط (قضية).
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (3 قضايا).
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (319) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-