حملات أمنية لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن أسوان دمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (5) قضايا "إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة).. بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

ضبط قطعة سلاح نارى (بندقية آلية – خزينة – عدد من الطلقات).

تنفيذ (803) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 16 كيلو جرام لمخدر البانجو - 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

