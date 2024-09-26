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الخميس 26 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن السويس

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن السويس
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قامت مديرية أمن السويس بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.
 ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.
 يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.

وزارة الداخلية مديرية أمن السويس الخدمات الطبية