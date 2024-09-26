حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن السويس

قامت مديرية أمن السويس بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.