«المعلمين» تنعى معلم الأقصر وتوجه بمساندة أسرته

وجه خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بمساندة أسرة المعلم حسين سعد الصادق، الذى توفى اليوم فى طابور الصباح بمدرسة إسنا الابتدائية الحديثة بمحافظة الأقصر، مقدما تعازيه للأسرة فى مصابهم الأليم، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

حيث تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، إخطارا من النقابة الفرعية للمعلمين بالاقصر يفيد بوفاة حسين سعد الصادق، كبير معلمين بمدرسة إسنا الابتدائية الحديثة، وذلك إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة اليوم أثناء طابور الصباح، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى إسنا العام لمحاولة إسعافه، ووافته المنية بالمستشفى .

وكلف خلف الزناتى نقيب المعلمين صبحي يوسف رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالأقصر ، بمساندة أسرة المعلم فى مصابهم الأليم خلال هذه الظروف الصعبة، وتلبية كل طلباتهم، موجها بسرعة صرف مستحقات المعلم وتسليمها لأسرته.