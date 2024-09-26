محافظ أسوان ووفد المشروع السويسري يبحثان الإسراع بتنفيذ المرحلة الثانية لمياه الشرب

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تحسين مياه الشرب بمناطق السيل الريفى، والسيل الجديد وعزب كيما، وفقاً للتوقتيات الزمنية المحددة له، والذى يقوم بتنفيذه مشروع إدارة مياه الشرب بصعيد مصر الممول من الوكالة السويسرية للتنمية الدولية والذى تصل تكلفته لأكثر من 9.3 مليون فرنك سويسرى .

الإسراع بمعدلات تنفيذ المرحلة الثانية لتحسين مياه الشرب بمناطق السيل

ولفت إلى أهمية هذا المشروع الحيوى لما سيحققه من عوائد إيجابية لأكثر من 50 ألف نسمة من أهالى أسوان المقيمين بهذه المناطق بشرق المدينة من خلال توفير مياه الشرب النقية ويقضى بذلك على معاناة ومشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة فى ظل وقوع هذه التجمعات السكنية على مرتفعات جبلية وتضاريس صعبة لمد شبكات المياه ، ليعقب ذلك تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل .

جاء ذلك أثناء اللقاء الذى حضره المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والدكتورة مديحة عفيفى مدير مشروع ، والمهندس عبد الصبور الراوى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندس أحمد الملوانى مدير الطرق .