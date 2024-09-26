تصويب واعتذار

الخميس 26/سبتمبر/2024 - 05:26 م

نشرت "البوابة نيوز" ، عن طريق الخطأ، خبراً بعنوان «آخرهن "كائن النوتيلا".. سجن 8 فتيات تيك توكرز خلال الـ 6 سنوات الماضية»، تضمن معلومة أن "التيك توكر" التي تم إلقاء القبض عليها تدعى "سهيلة" وقد تم نشر صورتها عن طريق الخطأ، والصواب أن "التيك توكر" المقصودة هي فتاة أخرى لديها حساب باسم "كائن النوتيلا" ونشرت محتوى غير لائق وهي من تم إلقاء القبض عليها.

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