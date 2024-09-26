وزير التعليم خلال جولته بمدارس كفر الشيخ يشدد على انتظام الطلبة بالحضور

شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال مواصلة تفقد عدد من مدارس محافظة كفر الشيخ علي ضرورة انتظام الطلبة بالحضور في المدارس ، وكذلك علي ضرورة تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس.

وكان وزير التربية والتعليم ، قد قام بصحبة محافظ كفر الشيخ اللواء علاء عبد المعطي؛ بمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، حيث تفقدا ١٠ مدارس بإدارتي شرق وغرب كفر الشيخ التعليميتين، ليبلغ إجمالي عدد المدارس التي تضمنتها الزيارة ١٢ مدرسة.

وقد رافقهما خلال الجولة الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، واللواء محمد شعير سكرتير عام المحافظة، والدكتور علاء جودة وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وقد تفقد الوزير والمحافظ ،عددا من المدارس بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، من بينها مدرسة "الشهيد عبد المنعم رياض الثانوية العسكرية بنين" ويبلغ عدد طلابها (٢٠٩٠)، حيث تفقدا عددًا من الفصول فى المدرسة، كما اطلع الوزير على سجلات الحضور والغياب اليومية للطلاب، للتأكد من انتظام حضور الطلاب فى المدرسة، وكذلك دفاتر التحضير للمعلمين، وكراسات الحصة والواجب الخاصة بالطلاب.

كما تفقد الوزير والمحافظ فصول مدرسة "القنطرة البيضاء الابتدائية"، التي تضم ١٠٣٩ طالبا وطالبة، وعقب ذلك تفقدا مدرسة "الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية بنين" التي تضم ١٥٧٤ طالبا، حيث تفقدا حجرة التربية الفنية بالمدرسة، وفصول المرحلة الإعدادية، ومعمل العلوم.

وقد وجه الوزير، خلال زيارته لمدرسة "الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية بنين"، بأهمية حضور الطلاب في المعمل خلال حصة العلوم بشكل أسبوعي، كما وجه بتفعيل مجموعات التقوية بالمدرسة.

وقد زار الوزير والمحافظ أيضا مدرسة "الوحدة العربية الابتدائية"، والتي تضم ٢٠٧٠ طالبًا، حيث تفقدا غرفة المصادر، وقاعة رياض الأطفال، وغرفة التطوير التكنولوجي والتي تعمل أيضًا كغرف للمشاهدة للمنصات التعليمية، كما تابع الوزير كثافة الفصول، واطلع على كراسات الحصة لطلاب الصف السادس الابتدائي.

وتفقد الوزير والمحافظ كذلك مدرسة "الزهراء الابتدائية"، حيث شهدا حصة للغة العربية للصف الخامس الابتدائي، وتابع الوزير مستوى الطلاب فيما تم دراسته خلال هذا الأسبوع، كما تفقدا أيضا فصول الصف الثاني الابتدائي، فضلًا عن قاعات رياض الأطفال.

كما تفقد الوزير والمحافظ فصول مدرسة "نبيل فراج المهنية" ومدرسة "السعيدية القديمة الإعدادية بنات".

وعقب ذلك، توجه الوزير والمحافظ لزيارة عدد من المدارس بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، حيث تفقدا مدرسة "محلة القصب للتعليم الأساسي" والتي تضم ٣٢٠٠ طالب وطالبة، وتفقدا فصول المرحلة الإعدادية، والمكتبة، وقد أثنى الوزير على تميز الطالبات في القراءة، كما اطلع على آليات تنفيذ أعمال السنة.

كما تضمنت الجولة زيارة لمدرسة "الحمراء الابتدائية"، والتي تضم ١١٠٠ طالب وطالبة، حيث تفقد الوزير والمحافظ فصول صفوف الأول والثانى والثالث والرابع الابتدائي.

وفي ختام الجولة، توجه الوزير والمحافظ إلى مدرسة "صندلا الابتدائية" والتى تضم في الفترة المسائية طلاب مدرسة "صندلا الثانوية المشتركة"، وقد ناقش الوزير الطلاب فيما درسوه خلال الأسبوع الأول من العام الدراسى.

كما أجرى حوارًا مع أحد معلمى مادة العلوم المتكاملة مشيدًا بأدائه، كما أشاد بقدرة الطلاب على التحصيل الدراسى وذلك عقب متابعته للواجبات المنزلية.

وخلال الجولة التفقدية، اطمأن الوزير، على وصول جميع الكتب الدراسية وتوزيعها على المدارس، وحرص أيضاً على متابعة الإجراءات والآليات المعلنة لتوزيع الكثافات الطلابية والقرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسى.

وفي ذات السياق، أكد الوزير على أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة للطلاب تغنيهم عن أي مصادر خارجية للتعليم، وتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء العملية التعليمية.

كما ثمن الوزير كافة جهود المحافظة المبذولة لتطوير العملية التعليمية وتهيئة المدارس والأبنية التعليمية وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وجذب الطلاب لها، لتحقيق عام دراسى منضبط.

ومن جانبه، أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية رصد ومتابعة تنفيذ خطط التطوير، واتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بضمان انتظام العام الدراسي، مشيرًا إلى أن محافظة كفر الشيخ حريصة على تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعليم وتوفير مناخ تعليمي جيد.

وشدد محافظ كفر الشيخ على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الأسر والمجتمع المحلي، لدعم جهود تطوير التعليم، مشيرا إلى أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق الأهداف المنشودة.