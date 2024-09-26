عبد العزيز مخيون ينعى صديقه حمادة عبد الحليم بهذه الكلمات

نعي الفنان عبد العزيز مخيون، صديقه الفنان حمادة عبد الحليم الذى رحل عن عالمنا اليوم الخميس، ومن المقرر ان يشيع جثمانه بعد صلاة العصر من مسجد بالشيخ زايد.

ونشر عبد العزيز مخيون عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلا: "الفنان الزميل حمادة عبد الحليم كان يحادثنى هاتفيا بالأمس بعد عودته من زيارة نجله فى أمريكا ويكلمنى عن مسلسل سيادة المستشار الذى انتهى من كتابته".

وفاة الفنان حمادة عبد الحليم

وأضاف: "واليوم يبلغنى نبأ وفاته وانا عاجز عن استيعاب الخبر ولكن هذه هى الدنيا وهذا قدر الله، الله يرحمك ياحماده ويتقبلك مع الشهداء والأولياء والصديقين، وانا لله وانا اليه راجعون".

وكان قد كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية عن وفاة الفنان حمادة عبد الحليم، مشيرا أنه من المقرر تشييع جثمان الراحل بعد صلاة العصر من أحد مساجد الشيخ زايد.

حمادة عبد الحليم

حمادة عبد الحليم بدأ مشواره الفنى فى بداية السبعينيات وهو ممثل تليفزيونى عمل فى بعض الأفلام السينمائية وقدم أدوارا ثانوية معظمها رجل بوليس ومن مشاركاته السينمائية: "الخونه" 1984و "أرباب سوابق" 1988و "ستوب" 1991، ومن المسلسلات التى اشترك بها " اللسان المر " 1976، و"مطلوب عروسة" 1990، و "عرفه البحر" 2012.