«الصحة» تنظم مؤتمرا لإدارة العيون لعرض ومناقشة أحدث التقنيات في الجراحات

نظمت وزارة الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الأول لإدارة العيون (COHS)، اليوم الخميس، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة على عقد المؤتمرات الطبية، والعلمية، والبحثية، لتبادل الخبرات، ومناقشة أحدث البروتوكولات العلمية في طب العيون، والأدوية المستحدثة والمبتكرة، ومناقشة كل جديد في الممارسات اليومية والتعامل مع أمراض الرمد والعيون.

وأوضح «عبدالغفار» أن المؤتمر تضمن عددًا من المحاضرات النظرية، والمناقشات العلمية، بينها 8 جلسات، تناولت أحدث التطورات في تشخيص وعلاج المياه الزرقاء، والالتهاب القزحي، والجزء الأمامي من العين، وعلاج إصابات العين، والطوارئ عند الأطفال، والشبكية والحول، وأورام العيون، بمشاركة أكثر من 120 طبيب.

وقال «عبدالغفار» إن المؤتمر يهدف إلى تعزيز معرفة ومهارات المشاركين من الأطباء، من خلال مناقشة أحدث التطورات في طب العيون، والممارسات الإدارية في أقسام العيون بالمستشفيات، والتقنيات الحديثة في جراحات وعلاجات العيون، وأفضل الممارسات في رعاية المرضى وسلامتهم في مستشفيات العيون.

ومن جانبه، استهل الدكتور رامي أبو العز، مدير الإدارة العامة لأمراض العيون بوزارة الصحة، كلمته بالتعبير عن سعادته بانعقاد أول مؤتمر لإدارة طب العيون، موجهًا الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، على دعمه الكبير والمتواصل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمريض المصري، لافتًا إلى أهمية دور المؤتمر في إبراز دور المستشفيات وتقوية العلاقات والخبرات فيما بينها، تحت مظلة وزارة الصحة.

وعرض «أبوالعز» رسما توضيحيا للمستشفيات النوعية، وأقسام الرمد، بالمستشفيات العامة والمركزية، بعدد 25 مستشفى رمد نوعي في 16 محافظة، وعدد 65 مستشفى، في 27 محافظة بالنسبة لأقسام الرمد، موضحًا أن عدد العمليات التي تم إنجازها خلال عام 2023، شملت 17643 عملية مياه بيضاء، و80 مياه زرقاء، و 379 عملية شبكية، و138 عملية زراعة قرنية، وبلغت عمليات حقن الشبكية 7504 عملية.

ولفت إلى أن مهام إدارة طب العيون تشمل الإشراف على القوافل، والإشراف على منظومة زراعة القرنيات، وتدريب أطباء الرمد، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 19 دورة تدريبية خلال 2023، والإشراف على المستلزمات الطبية بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، والمتابعة المستمرة للتجهيزات، ومؤشرات الأداء لمستشفيات الرمد التابعة للإدارة العامة، والإشراف ومتابعة المشروعات والمبادرات، مختتمًا كلامه متمنيًا أن يكون مؤتمر مثمر ومفيد للمشاركين، وبداية لمؤتمرات أقوى في إدارة طب العيون.

شارك في المؤتمر معهد بحوث أمراض العيون بالجيزة، ومعهد الرمد التذكاري، بالإضافة لنخبة من أساتذة أمراض الرمد، من مختلف الجامعات المصرية، واستشاريي الرمد بالمعاهد التعليمية.

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