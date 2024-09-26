السوبر الأفريقي.. كأس جديد يزين قمة الأهلي والزمالك بالسعودية|صور

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» عن تصميم جديد لكأس السوبر الأفريقي، تزامنًا مع استعدادات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، لخوض مواجهة نارية في نهائي البطولة على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

ومن المقرر، أن يقام نهائي السوبر الأفريقي غدًا الجمعة، بين الأهلي والزمالك في قمة جديدة على الأراضي السعودية، حيث يشهد الديربي تتويج أحد الفريقين باللقب القاري، وحصوله على الكأس بتصميمه الجديد، الذي أعلن عنه «كاف» اليوم الخميس.

ونشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا لـ كأس السوبر الأفريقي الجديد.

وظهر كأس السوبر الأفريقي الجديد بتصميم مميز، حيث يزين اللون الذهبي الكأس، كما تتواجد خريطة القارة السمراء في النصف الأول منه.

وستشهد مباراة السوبر عودة الجماهير إلى ملعب المملكة أرينا بعد تجديده، حيث من المتوقع أن يشهد الملعب حضورًا جماهيريًا كبيرًا يتجاوز 25 ألف مشجع، مما يضفي على المباراة أجواء حماسية لا مثيل لها.

الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب السوبر الأفريقي 2024

يخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل كأس الكونفيدرالية.

يذكر أن نادي الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي برصيد 8 ألقاب، بينما يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب.