ضمن مبادرة بداية.. مؤتمر الدقهلية الأدبى الـ١٣ بعنوان "النص والملتقى بين الأزمة والتقويم"

أقيم اليوم الخميس، بقاعة المؤتمرات بمقر الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية، مؤتمر الدقهلية الأدبى الـ١٣ بعنوان "النص والملتقى بين الأزمة والتقويم" ضمن فعاليات مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى .

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو فرج وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافى، والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، والنائبة الروائية ضحى عاصى عضو مجلس النواب ورئيس المؤتمر، والدكتور عاطف خاطر مدير عام ثقافة الدقهلية، والمحاسب سامى سلطان نائب رئيس الغرفة التجارية، والأديب طارق العوضى رئيس نادى الأدب المركزى بالدقهلية وأمين عام المؤتمر .

وقدم المؤتمر الأديب طارق العوضى، والذى بدأ بالسلام الوطنى، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم توجه بالشكر بإسم أعضاء نادى الأدب بالدقهلية ومجلس أمناء المؤتمر بالشكر إلى رئيس الغرفة التجارية على دعمه الدائم لأدباء الدقهلية ومشاركته البارزة واستضافته للمؤتمر، مشيرا إلى جهود زملاءه أعضاء النادى وما حققوه من فعاليات مميزة خلال الفترة السابقة .

كما تحدثت النائبة الروائية ضحى عاصى، عن حرصها على إقامة المؤتمر، مشيرة إلى صعوبة دور الأدباء فى المجتمع، فالأديب مقاتل من الدرجة الأولى، مؤكدة أن هدم الأمم يأتى بالتجريف الثقافى .كما أشارت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تشويه متعمد أحيانا للثقافة والمثقفين .

وفى كلمته رحب المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية ، بكافة الحضور، فى مقر الغرفة التى تشرف بكونها تضم حوالى ٣٠٠ ألف من التجار والصناع ومؤدو الخدمات، مؤكدا أن الأدباء هم صناع الكلمة والقوى الناعمة وهم من يثرون المجتع ويزيدونه ثقافة، والكلمة القوية التى لها مخزى تغير المجتمع كله للأفضل.

وأشار رئيس غرفة الدقهلية إلى أن الدقهلية محافظة عظيمة وانجبت العديد من العظماء فى كافة المناجم السياسية والثقافية والأدبية، واستضافة مثل هذه المؤتمرات نابع عن حرص الغرفة على المشاركة المجتمعية فى كل ما يؤثر بالإيجاب فى المجتمع .

وأوضح الدكتور عاطف خاطر مدير عام ثقافة الدقهلية، أن دور الأدباء فى المجتمع هام جدا فى ظل التحديات الخطيرة التى لا تقف على أعتاب السياسة والإقتصاد فقط وإنما تهدد البعد الثقافى أيضا .

ونقل الدكتور عمرو فرج رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى، تحيات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة لكافة الأدباء والحاضرين، مؤكدا دعمه الكامل لكافة الفعاليات التى ينظمها نادى الأدب، مؤكدا أن الدقهلية تضم عدد كبير جدا من الأدباء ولابد من مشاركتهم الدائمة فى تلك الفعاليات .

فيما شارك بالمؤتمر أيضا عدد كبير من الشعراء ابرزهم الشاعر على عبد العزيز، والشاعر حسن مأمون، والشاعر محمد عبد الوهاب، والشاعر حلمى إبراهيم .

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