بسمة وهبة توجه رسالة للمعترضين على الطرق الصوفية في التعبد

نشرت مقدمة البرامج بسمة وهبة ، فيديو وجهت من خلاله رسالة لمتابعيها تعترض فيها على رفضهم وسبهم للطرق الصوفية في التعبد.

وقالت "وهبة" في فيديو عبر حسابها بتطبيق Instagram: "مش بحب أدافع عن نفسي بس لما يكون الموضوع متعلق بالدين لازم أطلع أدافع، لما نزلت فيديو قلت فيه عايزة حق الشيخ جابر البغدادي كنت متخيلة إن الناس هتتعاطف بس اكتشفت عكس كده، في ناس بتشوه صورة الصوفية وإنها تبع العصر الجاهلي وإن فيهم ناس وحشة، وأنا عاوزه أقولهم عيب اللي بيتقال عن الصوفية، ده طريق تسمو فيه روحك مع ذكر الله والتوسل إلى الله ورسوله، وإحنا بنحب أي حاجه ربنا بيحبهم لأن ربنا بيعزهم وبيحبهم".

وأضافت: “كنت عايشة على حبوب المهدئات والاكتئاب في فترة في حياتي ولما عيشت مع الصوفية بدأت روحي تتجلي، بذكر الله ورسوله وإحنا بننشد لسيدنا النبي بعد ما الناس غنت ليه طلع البدر علينا، وده بيخلي روحك معلقة في السماء، والصوفية طريق حلو وجميل ومش هتخسر فيه هتكسب فقط مليان ناس كلها خير ومحبة وبنتقابل في الله وحبه”.

وردت على استضافتها لجلسات الصوفية في منزلها قائلة : “فيديو صاحبتي اللي عملته كانت مصابة بالسرطان وانتشر في جسمها وكنا عاملين حلقة ذكر عشان نقويها، وكنت بستعين بالله، والسوشيال ميديا كتبوا عناوين غلط إني بقول بحق الشيخ جابر يشفى صاحبتي، وربنا لا يسامحكم لأنهم خدوا الكلام غلط ومنكم لله وأنا ما استعنتش بـ بني آدم أن يشفى صديقتي ومنكم لله عشان أنا كنت بقول حق الشيخ جابر وربنا يشفيها”.

وعن علاقتها بالشيخ جابر البغدادي، قالت بسمة وهبة: "لمع كالنجم في السماء رجل محترم وشريف ومحب ومعطاء وكل الصفات الحلوة فيه، وأنا بتعلم منه وتلميذة من تلميذاته وهو بيعلمك ازاي تلجأ إلى الله وأهل بيته، مقولتش بحق الشيخ جابر خالص، فرقوا في المواضيع ومحدش يغلط في الشيوخ سواء صوفية أو غيره أو الأزهر وأنا هفديه بروحي وأي حد هيغلط في الدين أنا هبقى قليلة الأدب وهقل أدبي عليه وهمرمط بيه الأرض ودي إساءة بالغة".