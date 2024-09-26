تعليم الفيوم تشارك فى مبادرة الرئاسية "بداية جديدة" بجميع مدارس المحافظة

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، عددا من الندوات والأنشطة بمدارس الفيوم، على مستوى جميع الإدارات التعليمية، منها التطوير التكنولوجي، والتي كانت كالتالي:

- ندوة نشر ثقافة البحث العلمي بمدرسة الشهيد اللواء أحمد زكي لطيف الإعدادية بنات.

- ندوة بعنوان " نشر ثقافة البحث العلمي لبناء طالب بحثي مخترع ، بمدرسة جمال عبدالناصر بالفيوم

- ندوة عن أهمية البحث العلمي ودور التطوير التكنولوجي في نشر ثقافة البحث العلمي بمدرسة الشهيد عبدالرحمن البشيهي الثانوية (أم المؤمنين الثانوية بنات سابقاً)

- تدريب طلاب المدرسة الإسلامية على مهارات البحث العلمي

- ندوة التدريب على نشر ثقافة البحث العلمي بمدرسة الشهيد موسى عوض الثانوية

- الإذاعة المدرسية " البحث العلمي " بمدرسة أبشواي الإعدادية.

- الإذاعة المدرسية ونشر ثقافة البحث العلمي ، بمدرسة حمادة طنطاوى الرسمية للغات ، ومدرسة ابو سعاد الإعدادية،

- ندوة بمدرسة محمد مصطفى الخولي ، ومدرسة عزة زيدان الرسمية للغات "نشر ثقافة البحث العلمي" .

- حصص المشاهدة بمدرسة هوارة عدلان ومدرسة عبدالسلام كريم ومدرسة منشأة كمال ومدرسة اللاهون الإعدادية ومدرسة الشهيد عبدالرحمن نبيل ومدرسة قلمشاة الابتدائية ، ومدرسة محمود السيد، ومدرسة دكتور سليمان عثمان داود ومدرسة فاطمة الزهراء ومدرسة الحميدية الإعدادية ، ومدرسة الشهيد محمد يوسف عبدالسلام ، ومدرسة الشهيد مصطفى أحمد على.

وفي الاقتصاد المنزلي

- ندوة " التغيرات المناخية وأثرها على الفرد والبيئة " بالمدرسة الإعدادية المهنية بنات.

اما في التربية النفسية

- ندوة " الوطن تعريفه وأهميته" بمدرسة جمال عبدالناصر الابتدائية.

اما في مجال الصناعي

ندوة " الصناعة وريادة الأعمال " – مدرسة جامعة عين شمس الثانوية للبنات

وفي مجال المكتبات

- ورشة عمل " مخاطر الهجرة غير الشرعية " – قسم الموهوبين والتعلم الذكي بمدرسة محمد معبد الابتدائية، و- ندوة " بناء المواطن المصري، قسم المكتبات بمدرسة محمد مفتاح معبد الرسمية للغات

التربية الزراعية

- زراعة الأشجار والمشاتل بمدارس مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

الموهوبين

- ورشة العمل بقسم الموهوبين بإدارة طامية التعليمية

- جلسة إرشادية " مراهقة أمنة " مدرسة المسلة الإعدادية بنات بشرق الفيوم.

- ندوة " النظافة الشخصية ونظافة البيئة بمدرسة عبدالرحمن البشيهي

- ورشة عمل "الخرز" بمدرسة مطول الإعدادية.

ـ ورشة عمل بقسم الموهوبين بمدرسة الفيوم الثانوية التجارية للبنات

تم تنفيذ جميع فعاليات مبادرة بداية، تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وريحاب عريق وكيل المديرية، وهشام أبوعوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، ومحمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام، وفريق العمل بالمديرية وجميع الأقسام والتوجيهات المشاركة في فعاليات المبادرة.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم برسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على مبادرة بداية، وجميع المشاركين فى الندوات والأنشطة بالمدارس والإدارات التعليمية، موجهي عموم المديرية ورؤساء الأقسام وذلك للجهد المتميز المبذول على مستوى المحافظة في أنشطة مبادرة بداية.

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