أصغر من مودريتش وكوكي.. الكشف عن حكم مباراة أتلتيكو مدريد والريال

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن حكم مباراة ديربي مدينة مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في قمة الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد، يوم الأحد المقبل، جاره ريال مدريد على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا، تكليف الحكم ماتيو بوسكيتس بإدارة مباراة ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، الذي يقام في معقل الأتلتي.

ويشهد ديربي مدريد في الموسم الجاري 2024-2025، ظهور بوسكيتس لأول مرة في مباريات الديربي.

الحكم ماتيو بوسكيتس

من هو ماتيو بوسكيتس حكم مباراة ديربي مدريد؟

ماتيو بوسكيتس حكم مباراة ديربي مدريد، يبلغ من العمر 30 عامًا، أي أنه أصغر من العديد من اللاعبين في ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، على رأسهم كوكي قائد الأتلتي، ولوكا مودريتش نجم الميرينجي.

وتعتبر مباراة الديربي بمثابة تحدٍ كبير للحكم الشاب، الذي نجح في خطف الأنظار بأدائه القوي في الدرجة الثانية الموسم الماضي، مما أهله للترقية إلى الدوري الإسباني هذا الموسم.

أدار ماتيو بوسكيتس خلال مسيرته التحكيمية حتى الآن 110 مباريات، منح خلالها 596 بطاقة صفراء، و36 بطاقة حمراء.

ولم يسبق للحكم بوسكيتس إدارة أي مباراة من قبل لفريق أتلتيكو مدريد، ليصبح الديربي المدريدي أول لقاء يديره للروخي بلانكوس.

الحكم ماتيو بوسكيتس

في المقابل، أدار ماتيو بوسكيتس مباراتين لفريق ريال مدريد من قبل، حيث إنه لم يتعرض للهزيمة تحت القيادة التحكيمية لصاحب الـ30 عامًا.

حقق ريال مدريد تحت قيادة بوسكيتس، الفوز أمام ألافيس بخماسية نظيفة في الموسم الماضي، فيما كانت الثانية هذا الموسم ضد لاس بالماس، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

يذكر أن، مواجهة برشلونة وفياريال، هي آخر مباراة أدارها الحكم ماتيو بوسكيتس، حيث كانت ضمن مباريات الجولة السادسة، حينها فاز الفريق الكتالوني بنتيجة 5-1.

وتأتي هذه المواجهة في وقت حاسم للجارين، حيث يسعى ريال مدريد لمواصلة الضغط على برشلونة المتصدر، بينما يأمل أتلتيكو في تحقيق نتيجة إيجابية للاستمرار في المربع الذهبي.

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في وصافة الترتيب بـ17 نقطة، خلف برشلونة بفارق 4 نقاط.