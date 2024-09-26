«المحامين» تحقق في شكوى تتهم نقيب ومجلس جنوب الدقهلية بشبهات فساد وتربح

تقدم المحامي ناجي فودة المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة جنوب الدقهلية سابقا، ممثلا عن ٨ من محامي النقابة الفرعية، بشكوى للنقيب العام للمحامين عبد الحليم علام، طالبه فيها بالتحقيق في وقائع تخصيص ١٠ عمارات لمحامي النقابة الفرعية، خاصة وأنه يحوم حول الأمر شبهات فساد وتربح تلاحق النقيب الفرعي محمد الغمري وعدد من أعضاء مجلسه.

ووفق الشكوى المقدمة، فإنه قد ورد خطاب من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للجمعية التعاونية للبناء والاسكان لمحامين الدقهلية تضمن الموافقة على تخصيص ١٠ عمارات سكنية بمشروعي ( جنm - سكن مصر ) بمدينة المنصورة الجديدة.

وقال المحامي ناجي فودة، إن النقابة الفرعية اعلنت الشقق وأن مدة الحجز ٤ ايام، وتلا ذلك اجراء القرعة وتوزيع جميع الوحدات السكنية المخصصة، إلا أنه تم رصد منشورات أخرى لشركات سمسرة تعلن للمواطنين بيع تلك الوحدات السكنية بأسعار تصل إلى ٦٠٠ ألف جنيه، بما بين ان عددا كبيرا جدا من هذه الوحدات تم توزيعها علي اعضاء مجلس نقابة محامين جنوب الدقهلية وتم بيعها للمواطنين والمستثمرين عن طريق شركات سمسرة بعمولات ماليه كبيرة،

وشدد على أن الأمر الذي معه تتوافر في حق المشكو في حقهم جريمة التربح المنصوص عليها في المادة ١١٥ من قانون العقوبات.

ولفت إلى أن بعض أعضاء المجلس أدعو أنه قد تم تخصيص العمارات لجهات أخرى وهو ما ينافي الحقيقة، خاصة وأنه قد تأكد الشاكون من بيع وحدات مخصصة للمحامين، للتجار وشركات السمسرة بدون إعلان أو طرحها على المحامين

وأشار إلى أن الملف برمته ملئ بالمخالفات الجسيمة التي تتطلب تدخل من النقابة العامة خاصة وأن هناك استغلال لمناصب نقابية للحصول علي عمولات وأرباح تصل إلى الملايين وشقق سكنية دون وجه حق.

وعقدت النقابة العامة اليوم الخميس جلسة استماع لمقدم الشكوى، وقد تم تحديد جلسة الاثنين ٣٠ سبتمبر لسماع أقوال نقيب جنوب الدقهلية الفرعي محمد الغمري.