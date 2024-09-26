في ختام دورة المخلفات الزراعية بالوادى الجديد.. ورش عمل وتوصيات دعمًا للتنمية المستدامة.. وتعزيز التدوير الحيوي بدلًا من التخلص بالحرق

اختتمت اليوم الخميس، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فعاليات الدورة التدريبية بتوصيات مهمة تخدم الاستدامة للاستفادة من المخلفات الزراعية بمركز التنمية المستدامة لموارد الوادى الجديد التابع لمركز بحوث الصحراء بتاريخ ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤ ، وتناولت التوصيات ضرورة تنفيذ الافكار الخلاقة التى نوقشت وتم تجربتها بشكل عملى فى ورش الدورة .

المنظمة تدعم الاستدامة

من جانبه، صرح الدكتورإبراهيم ادم احمد الدخيري لـ"البوابة نيوز " المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بأنها تدعم بكل قدراتها المؤسسية القطاعين الزراعي والسمكي في مصر وخاصة لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتم بالفعل تنفيذ نماذج عملية بأيدى المزارعين لتدريبهم على الاستفادة من المخلفات الزراعية، والحفاظ على البيئة بتدوير المخلفات الزراعية بديلاً للتخلص منها بالحرق وذلك دعمًا لأهداف التنمية المستدامة" لربط الدورة بأجندة عالمية أكبرو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والحفاظ على الموارد المائية، وتحسين الأمن الغذائي ، فقد استخدمت الدورة فى ورشها أحدث التقنيات في مجال إدارة المخلفات الزراعية، مثل التخمير اللاهوائي وتحليل الميكروبات، لضمان تحويل المخلفات إلى منتجات عالية الجودة. هذه التقنيات تساهم في تعزيز الاستدامة الزراعية وتقليل التكاليف."

التوصيات

فى السياق ذاته اوضح الدكتور حسام شوقي لـ"لبوابة نيوز " رئيس مركز بحوث الصحراء : أنه تم بشكل عملى على ماكيتات بسيطة من التربة والمخلفات ، التحويل الحيوي للمخلفات الزراعية إلى أسمدة ومحسنات زراعية لتحسين جودة التربة سواء كانت رملية او طينية ؛ ودور الهندسة الزراعية في تفعيل التطبيق التكنولوجي لتدوير المخلفات الزراعية، وتقنيات إنتاج خل الخشب وتقنياته في تحسين إجهادات التربة، وإدارة المخلفات الزراعية والحيوانية لتحقيق التنمية المستدامة الاستفادة منها الى اقصى الدرجات الممكنة ، ودور الميكروبات النافعة لإنتاج السماد الحيوي والطاقة (بيوجاز) فى زياة المحصول تحسين جودته والتقنيات والتطبيقات الحديثة في مجال تدوير المخلفات الزراعية (نباتية – حيوانية )، فضلا عن إنتاج وإستخدام الكمبوست في مواجهة تحديات التغيرات المناخية الرهيبة والمتلاحقة ، ومن اهم التوصيات ضرورة أن يتم التدريب لأكبر عدد من المزارعين فى مصر على تدوير المخلفات الزراعية والاستفادة منها وتحويلها إلى سماد عضوي ناضج (كمبوست) نظرياً وعمليا بدلا من حرقها حفاظا على البيئة وضمنا للاستدامة.