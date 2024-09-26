محاكاة لعملية إخلاء في حالة تعرض مبنى وزارة العمل لحادث طارئ.. فيديو وصور

قامت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية المهنية بوزارة العمل، بتنفيذ تجربة إخلاء طوارئ فى بعض أدوار ديوان"الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بالدورين الرابع والخامس، نظمها مجموعة عمل بقيادة محمد منتصر مديرعام الإدارة العامة للتفتيش التوجيهى ، وباحثين من الإدارة ، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتخطيط الاستراتيجي برئاسة آمال عبد الموجود ، ومدير الإدارة العامة للازمات نهاد عبد الله، وبالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للأمن أشرف صادق.

قام أعضاء فريق الاخلاء والإسعافات الأولية بديوان عام الوزارة ، بتيسير عملية خروج زملاءهم بشكل منتظم الي نقاط التجمع الرئيسية المحددة مسبقا بالخارج، وبعد انتهاء تجربة الاخلاء، وتسجيل المدة الزمنية لها، قام العاملين بالعودة الي مكاتبهم، واستئناف العمل بشكل طبيعى .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران للإدارة المركزية وفريق الإخلاء والطوارئ بالوزارة،بعمل محاكاة لخطة إخلاء واقعية، فى حال التعرض لأى حادث طارئ داخل المبنى ، وتحديد الادوار لكل أعضاء فرق الإخلاء والإسعافات الأولية بالوزارة ، وأهمية رفع كفاءة العاملين في مجال إدارة الأزمات والكوارث، وتطوير آليات أنظمة الإنذار المبكر، وتجميع وتصنيف البيانات الخاصة بالأزمات التي تحدث بشكل مفاجئ ،لأهمية الوعي بالسلامة و الصحة المهنية و ضرورة تطبيق الأسس السليمة للاخلاء في حالات الطوارئ.

وأوضحت غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير محمد جبران يقوم أعضاء فريق الاخلاء بديوان عام الوزارة بالمرور للتفتيش الدورى على مبني الوزارة للتأكد من سلامة مسالك الهروب و مخارج الطوارئ ، كما أضافت رئيس الإدارة المركزية ، انه من بين الإدارات التابعة للوزارة ، الإدارة العامة للأزمات والتى تختص بتهيئة كافة قطاعات الوزارة لمواجهة الأحداث الطارئة والكوارث ومحاولة إيجاد السبل المؤدية لحلها لتحقيق الإستقرار فى بيئة العمل ، بالتعاون والتنسيق مع باقى الإدارات ، فى آداء مهامها المنوطة بها طبقاً لمفهوم اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء .

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