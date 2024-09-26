جامعة بنها تنظم قوافل توعوية وتثقيفية بقرية السفاينة بطوخ

نظمت جامعة بنها قوافل توعوية وتثقيفية بقرية السفاينة بمركز طوخ، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

جاء ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبتنسيق وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبالتعاون مع الدكتور وليد الفرماوى مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

حيث نظمت كلية التربية بإشراف الدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية ، والدكتور مني زعزع وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة تثقيفية تناولت تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية الاجتماعية ومفهوم التواصل وحاضرت فيها الدكتورة دعاء مبارك أستاذ مساعد الصحة النفسية وتناولت الندوة ، مكونات عملية التواصل ، وأشكال التواصل ، ومحتوى الرسالة ، ومواقع التواصل الاجتماعي ( الايجابيات والسلبيات ) على العلاقات الأسرية والاجتماعية.

كما نظمت كلية التجارة بإشراف الدكتور مجدي مليجي القائم بعمل عميد كلية التجارة ندوة توعوية تناولت كيفية تعزيز الثقة بالنفس ، ومواجهة المخاوف وعدم تجنبها ، والتوقف عن مقارنة النفس بالآخرين ، وتحديد نقاط القوة والإنجازات ، والتحدث مع النفس بإيجابية ، كما تناولت الندوة التى شارك فيها الدكتور ماجد مسعد أبو اليزيد مدرس بقسم الاقتصاد بالكلية كيفية تعزيز الثقة بالنفس عند الأطفال والمراهقين.