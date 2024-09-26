بدء أعمال تطوير وتوسعة كورنيش مرسى مطروح.. صور

تابع رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم الخميس، بدء أعمال تطوير وتوسعة كورنيش مرسي مطروح بشكل حضارى يليق بمكانة المدينة السياحية، نظراً لوجود مقومات سياحية هائلة وطبيعة خلابة والرمال البيضاء والمياه الفيروزية التركوازية التي ليس لها مثيل علي شواطئ البحر الأبيض المتوسط ، مع الحفاظ على البيئة الساحلية وحماية الشواطئ ، تنفيذ وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح، سير العمل في تطوير وتوسعة كورنيش مرسي مطروح بداية من الميناء القديم بكورنيش المدينة حتي نهاية الكورنيش، برفع الاعمدة ونخيل الزينة لإعادة زراعته مرة أخري، ويعد تطوير وتوسعة الكورنيش من أهم وأبرز معالم مدينة مرسى مطروح فهو الواجهة الحضارية للمدينة والموسم السياحي الصيفي، أحد اهم مصادر الدخل لشباب وأهالي مطروح ، ليصبح واحد من أهم المشروعات لجذب المزيد من محبي المدينة الساحلية خلال السنوات المقبلة .

وأوضح جاب الله، أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أكد أن مشروع تطوير وتوسعة كورنيش مرسي مطروح سوف يكون واحد من أهم المشروعات السياحية علي مستوي الجمهورية ، بتطوير جميع المرافق العامة وتوافر كافة الخدمات علي أعلي مستوي علي الكورنيش والشواطئ .

وأضاف أن الكورنيش سوف يشمل مساحات خضراء، وأماكن مخصصة للانتظار والجلوس، وتوسعة طريق الكورنيش ليصبح ٣ حارات في كل اتجاه، وتخطيط وتصميمات لمشروعات خدمية ترفيهية تلائم طبيعة الكورنيش مع الأخذ في الاعتبار منع حجب رؤية مياه البحر، بالإضافة إلي ممشي سياحي عالمي، وكافيهات ومطاعم لبراندت مشهورة، وخلق مساحات شاطئية ورملية جديدة ، بشكل يليق بقيمة المحافظة السياحية وفقا لرؤية مصر 2030 بانتعاش حركة السياحة وتدفق مزيد من الملايين للسائحين الاجانب والعرب والمصريين لمرسي مطروح التي أصبحت قبلة السياحة المصرية، خاصة بعد الانتهاء من الطريق الدولي الساحلي وإقامة مدينة العلمين الجديدة .

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح، الي عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للتشاور وتقديم كافة التسهيلات بالتنسيق مع الجهات المعنية قبل بدء اعمال التطوير وتوسعة كورنيش مدينة مرسي مطروح ، مناشداً اصحاب الاشغالات والرخص المؤقتة الصادرة من مجلس المدينة بموسم الصيف بالالتزم بالمواعيد المحددة برفع جميع الاشغالات يوم الاثنين المقبل الموافق 30 سبتمبر الجاري طبقا للمواعيد المحددة بالتعاقدات.

بدء أعمال تطوير وتوسعة كورنيش مرسى مطروح

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