«المستشفيات التعليمية» تنظم قافلة طبية لمرضى القلب بقنا وسوهاج

تواصل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، القيام بدورها الرائد فى تقديم الخدمات الصحية للمرضى فى كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية المختلفة ومن ضمنها مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، سعيا لتوفير الحياة الكريمة للمواطن المصري في كافة المجالات.

وفى هذا الإطار نظمت الهيئة قافلة طبية لمستشفى قفط التعليمي لعلاج مرضى القلب بمحافظتي قنا وسوهاج، فى الفترة من ١٣ إلى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة و السكان ، والدكتور محمد مصطفى عبد الغفار ، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وبالتنسيق بين معهد القلب القومي ومستشفى قفط التعليمي بقنا.

وصرح أ.د محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة، بأن القافلة تأتي في إطار مشاركة الهيئة الفعالة بالمبادرات الرئاسية، وحرصها على وصول الخدمة الطبية المتميزة لكافة المرضى بمختلف المحافظات، وهذه المرة توجهنا إلى أقصى جنوب الصعيد، بمستشفى قفط التعليمي بقنا، لتقديم خدمة القسطرة القلبية لمرضى القلب بمحافظتي قنا وسوهاج، وقامت القافلة بإجراء ١٠٦ قساطر قلبية لمرضى القلب، حيث ضمت القافلة نخبة من أفضل استشاريين واخصائيين القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، وذلك بالتنسيق بين أ.د. محمد عبد الهادي عميد معهد القلب القومى، و أ.د. وائل حجاج مدير عام مستشفى قفط التعليمي.

وأضاف أ.د محمد عبد الهادي عميد معهد القلب القومي، أن القافلة ضمت أ.د علي صلاح و أ.د حسن منصور استشاريي أمراض القلب والأوعية الدموية بالمعهد، و د. احمد ابو جازية اخصائي امراض القلب بالمعهد، و د. محمد العادلي ود. حسام الطير ود. محمد نجم الأطباء المقيمين بقسم أمراض القلب بمعهد القلب القومي، والإشراف على القافلة بمشاركة د. عمرو عبد الراضي نائب المدير للشئون الفنية بمستشفى قفط التعليمي.

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