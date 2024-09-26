بعد غياب 5 سنوات.. بونج جون هو يعود بفيلم "Mickey 17"

أطلقت شركة وارنر براذرز، الإعلان الرسمي لفيلم "Mickey 17" للمخرج الكوري الجنوبي بونج جون هو، وهو الفيلم الذي طال انتظاره عقب تحفته السينمائية "Parasite" الفائز بأربعة جوائز أوسكار.

استنادًا إلى رواية "Mickey 17" الصادرة عام 2022 للكاتب إدوارد أشتون، يقوم روبرت باتينسون ببطولة فيلم الخيال العلمي المثير في دور موظف "قابل للاستبدال" يُدعى ميكي بارنز.

في الرواية، يتم إرسال ميكي في مهام خطيرة لاستعمار كوكب جليدي. عندما تموت نسخة من ميكي، يتم إنشاء نسخة مكررة لتحل محله وتحتفظ بمعظم ذكرياته.

إلى جانب باتينسون، يضم فريق التمثيل كل من ستيفن يون، وناعومي آكي، وتوني كوليت، ومارك روفالو.

“Mickey 17” هو أول فيلم روائي طويل لبونج يتم إصداره بعد النجاح الهائل الذي حققه فيلمه "Parasite" عام 2019، والذي يتبع عائلة كورية من الطبقة العاملة تتسلل بشكل مخادع إلى منزل عائلة ثرية.

كان "Parasite" أول فيلم ناطق بلغة أجنبية يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم. كما حصد الفيلم جوائز الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي ومخرج وفيلم دولي.