بيطري المنيا يقدم 1242 خدمة علاجية مجانية فى 3 قرى

في إطار تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، واصلت مديرية الطب البيطري بالمنيا تنظيم سلسلة من القوافل البيطرية لتقديم الخدمات المجانية، حيث نفذت المديرية 3 قوافل في قري "بردنوها" ومنشأة منبال بمركز مطاي و"كفر لبس" بمركز أبوقرقاص، بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة المنيا.



صرح الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، بأن القوافل قدمت 1242 خدمة بيطرية وعلاجية مجانية، تضمنت ( تجريع ضد الطفيليات الداخلية، رش ضد الطفيليات الخارجية، فحص بجهاز السونار، تلقيح اصطناعيا، عمليات جراحية، وتحصينات)، وذلك ضمن الحملة المكثفة للحفاظ على الثروة الحيوانية.



كما جرى تدريب عدد من الطلبة وحديثي التخرج من كلية الطب البيطري لتنمية وتأهيل الكوادر البيطرية بالمحافظة، مما يسهم في الحفاظ على صحة الإنسان والثروة الحيوانية.

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