أمين صندوق "الأطباء": الصيدلية بها 4 أو 5 أدوية لنفس الدواء والتركيب الكيميائي من شركات مختلفة

علق الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، على قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن كتابة الوصفات الطبية بالاسم العلمي للدواء، بدلًا من الاسم التجاري.

وقال الدكتور ابو بكر القاضي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن مقترح حل أزمة الأدوية امر جيد للغاية، ولكن نحتاج من منظمة الصحة مصلحة المريض المصري.

وردًا على سؤال هل الاسم التجاري موجودة مع المادة الفعالة؟ أجاب "االقاضي": بالطبع لا، موضحًا: “على سبيل المثال الصيدلية بها 4 أو 5 أدوية أخرى مختلفة لنفس الدواء ونفس التركيب الكيميائي بالضبط ولكن يتم تصنيعها من قبل شركة مختلفة.

كما أشار أمين صندوق النقابة العامة لأطباء مصر، إلى أن نقص الأدوية موجود في كل دول العالم، وأكد أنه لا يوجد دواء من غير روشتة، ويستحيل علي كل صيدلي صرف دواء من غير روشتة مكتوبة من الطبيب.

ويذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد امس الأربعاء، أن الحكومة ستنهي أزمة نقص الأدوية الخانقة خلال الأسابيع القليلة القادمة، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على الأدوية البديلة والمثيلة التي تحتوي على نفس المادة الفعالة.

وأكد مدبولي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه طلب من وزير الصحة التنسيق مع نقابتي الأطباء والصيادلة لضمان أن يتم كتابة الوصفات الطبية بالاسم العلمي للدواء، بدلًا من الاسم التجاري، لتسهيل حصول المواطنين على الأدوية المتاحة دون مواجهة صعوبة في العثور على نوع معين.