خلال اللقاء المفتوح.. تحويل تلميذة لمدرسة حكومي وإسقاط جزء من المصروفات الدراسية المتأخرة ببني سويف

يواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اللقاء الأسبوعي بالمواطنين، والذي تنظمه الإدارة العامة لخدمة المواطنين، للاستماع لمطالبهم وشكواهم في الخدمات والمرافق، وذلك في تواجد التنفيذيين المعنيين وكلاء وزارات، مديري المديريات الخدمية، ورؤساء قطاعات، ومديري عموم، وذلك لسرعة بحث الحلول وتنفيذها، أو التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة في حالة المشكلات التي تستلزم ذلك ويكون حلها مركزيا.

وناقش المحافظ في لقاء اليوم عدداً من المطالب والاحتياجات والشكاوى تقدم بها مواطنون في بعض القطاعات المتعلقة بالتعليم والبيئة والتضامن الاجتماعي، وفي حضور كل من هاني عنتر وكيل وزارة التربية و التعليم، عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، على حماد رئيس مركز ومدينة الفشن، أسماء سامي مدير البيئة ، ومها حميدة مدير الإدارة العامةلخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة

بدأ المحافظ اللقاء ببحث شكوى تقدم بها أحد أهالي قرية العجرة بمركز الفشن، يتضرر فيها من إنشاء برج تقوية تابع لإحدى شبكات المحمول وسط منازل القرية،حيث أفاد كل من رئيس الوحدة المحلية ومسؤولى البيئة أنه بمراجعة الموضوع،تم التأكد من الحصول على موافقات الجهات الفنية والإدارية المعنية من موافقة الأثر البيئي وصحة المنشآت الهندسية، وتنفيذ كافة الإجراءات القانونية والبيئية قبل إنشاء البرج ، وأنه لا توجد أية أضرار بيئية أو صحية عن البرج .

كما استمع المحافظ للإجراءات التي تم تنفيذها حيال الاستجابة لمطلب والدة إحدى التلميذات، تلتمس تسهيل إجراءات تحويل ابنتها المقيدة بإحدى المدارس الخاصة، إلى مدرسة حكومية، حيث يتوجب عليها سداد المصاريف المستحقة عليها للمدرسة الخاصة كشرط للتحويل

حيث أوضح وكيل الوزارة، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ بدراسة مدى إمكانية الاستجابة لمطلب السيدة وتيسيرا عليها، فقد تم التنسيق مع إدارة التعليم الخاص لإسقاط جزء من المصروفات وتقسيط المتبقى على دفعات، وقد تم تحويل الملف وقبول التلميذة وانتظامها في الدراسة بالصف الأول الإعدادي بالمدرسة الحكومي المحولة إليها، نظرا لظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسرة

وخلال مناقشته للشكوى التي تقدم بها احد أهالي قرية تزمنت الشرقية من عدم وجود إنارة كافية على الطريق المؤدي إلى القرية، والتي أوضح بشانها رئيس الوحدة المحلية إنه تم دعم الطريق ببعض الأعمدة اللازمة لتزويد الإنارة،حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة الكهرباء وقسم الإنارة بالوحدة المحلية، بمراجعة كافة الأعمدة وكشافات الإنارة وصيانتها مع مرجعة كافة التوصيلات الخاصة بمبردات المياه في الشوارع والتأكد من سلامة تلك التوصيلات حفاظا على أمن وسلامة المواطنين خاصة الأطفال

شهد اللقاء صرف مساعدة مالية لحالتين إنسانيتن "سيدتين أرملة ومطلقة" من الفئات الأولى بالرعاية،حيث وجه المحافظ مسؤولى التضامن الاجتماعي بمتابعة وبحث تلك الحالات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية وتقديم أوجه الدعم الممكنة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.