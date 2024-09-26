وزير التربية والتعليم يواصل جولاته في مدارس كفر الشيخ|صور

واصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، جولته داخل عددًا من مدارس المحافظة، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

وأجرى وزير التربية والتعليم زيارة إلى مدرسة الوحدة العربية الابتدائية، والتي تضم 47 فصلا بـ207 طلاب، ‏ومدرسة الزهراء الابتدائية وتضم 21 فصلا، و866 طالبا، ومدرسة علي عبد الشكور للتعليم الأساسي والتي تضم 8 فصول، بـ 790 طالبا، ومدرسة علي عبد الشكور الرسمية للغات وتضم 24 فصل و1040 طالبا، مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية بنين، 36 فصلا و1574 طالبا، ومدرسة الشهيد نبيل فراج الإعدادية المهنية للبنات، مدرسة الشهيد رياض الثانوية وتضم 50 فصلا و2090 طالبا، مدرسة السعيدية بنات وتضم 20 فصلا، و825 طالبا، ومدرسة نبيل فراج المهنية 3 فصول، و23 طالبا، ومدرسة القنطرة البيضاء 24 فصلا، و1216 طالبا، ومدرسة محلة القصب للتعليم الأساسي الإعدادية وتضم 70 فصلا، و3200 طالب، ومحلة القصب الابتدائية 45 فصلا، و2036 طالب، مدرسة الحمراء الابتدائية 25 فصلا، و1100 طالب، ومدرسة صندلا الابتدائية وتضم 9 فصول، 309 طلاب، وغيرها من المدارس، حيث أثنى الوزير على مستوى الطلاب والالتزام بالكثافة الطلابية بالمدرسة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية كفرالشيخ، واللواء عبد الحليم فايد، نائب مدير أمن كفر الشيخ، واللواء ادكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور وعدد من القيادات التنفيذية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظة كفر الشيخ.

وحرص وزير التربية والتعليم ومحافظة كفر الشيخ خلال زيارة المدارس على متابعة تنفيذ الإجراءات والآليات المعلنة لتوزيع الكثافات الطلابية والقرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسي، كما ثمن الوزير الجهود التي تقوم بها المحافظة بالتعاون مع الوزارة من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم، إن الزيارات الميدانية المتواصلة تستهدف تقييم تحقيق الآليات والإجراءات المعلنة على أرض الواقع، مؤكدًا أنه سيواصل زياراته للمدارس بمختلف أنحاء الجمهورية لمتابعة العملية التعليمية وضمان تقديم أفضل جودة تعليمية متميزة للطلاب، مثنيًا على جهود المحافظة فى انتظام العملية التعليمية.

وقال محافظ كفر الشيخ، اللواء دكتور علاء عبد المعطي، إن التعليم هو أساس بناء المستقبل، ويجب أن يحظى بأقصى درجات الاهتمام والرعاية، مؤكدًا على أن المحافظة تسعى جاهدة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، من أجل ضمان تحقيق أفضل مستويات التعلم للطلاب، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الأجيال القادمة، مثنيًا على جهود الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، فى تطوير المنظومة التعليمية، وتقديم حلول تنفيذية على أرض الواقع؛ من أجل الارتقاء بالتعليم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية رصد ومتابعة تنفيذ خطط التطوير، واتخاذ العديد من الإجراءات لاستقبال العام الدراسي الجديد، لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى أن محافظة كفر الشيخ عازمة على تحقيق نقلة نوعية في مستوى التعليم، بما يضمن توفير مناخ تعليمي جيد بالمحافظة.

وكلف محافظة كفر الشيخ باستمرار متابعة أعمال مواجهة الأشغالات ورفع كفاءة الشوارع المؤدية إلى المدارس لحسن سير العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة لابنائنا الطلاب، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الأسر والمجتمع المحلي، لدعم جهود تحسين التعليم، موضحًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق الأهداف المنشودة، محذرًا من أي تقصير قد ينعكس سلبًا على مستقبل أبنائنا.

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