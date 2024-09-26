التضامن: سيارات إغاثة المشردين والأطفال بلا مأوى تطوف الشوارع قريبًا

أكد الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن سيارات مأوى المشردين والأطفال بلا مأوى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ستعود قريبًا لتطوف الشوارع وإنقاذ الأطفال والمشردين من التسول.

وأكمل العقبي خلال لقائه مع الصحفيين، اليوم الخميس، أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت خلال الفترة الماضية بعمل تغيرات جذرية في الإدارات المركزية بوزارة التضامن، ومدريات التضامن بهدف تحسين الخدمات المقدمة.

وقال مساعد وزيرة التضامن، إن مسؤولية وزارة التضامن والعاملين بها هي خدمة الناس والعمل على الإرتقاء بالخدمات المقدمة لهم بناءً على توجيهات وزيرة التضامن بتحسين الخدمات المقدمة من الوزارة للمواطنين.