بالصور.. عروض تنورة وخيول عربية احتفالا باليوم العالمي للسياحة بالأقصر

أقامت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، احتفالية كبرى بمناسبة يوم السياحة العالمي، بساحة معابد الكرنك، تحت شعار " السياحة والسلام"، بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ.

وتضمنت الاحتفالية، عروض تنورة وموسيقى المزمار والخيول العربية وعروضا غنائية وفلكلورية بالأزياء الفرعونية، إلى جانب العروض الفنية لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، بحضور العشرات من السياح بمختلف الجنسيات الذين حرصوا على التحدث والتقاط الصور التذكارية مع محافظ الأقصر ابتهاجا بحفاوة الإستقبال، كما تم توزيع الورود والهدايا التذكارية عليهم.

ومن جانبه، قال محافظ الأقصر، إننا نحرص على تدعيم السياحة العالمية للحضور لمدينة الأقصر وزيارة معالمها السياحية، مؤكدا على العمل على تنويع الأنماط السياحية ما بين سياحة رياضية وعلاجية واستشفائية وسياحة مؤتمرات وليس سياحة ثقافية فقط، كما كما تمنى أن يشهد الموسم السياحي الحالي أعدادا متزايدة من السياح من مختلف جنسيات العالم لمشاهدة آثار الأقصر المتفردة.

وخلال الاحتفالية، استعرض محافظ الأقصر الأجنحة المختلفة المتواجده بمركز زوار معابد الكرنك، وهما جناح الاستعلام السياحي، وجناح السياحة العلاجية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى يحتوى على طاقم طبى مكون من أطباء وتمريض.

إقامة ندوة ثقافية وأثرية لزيادة الوعي بأهمية السياحة

فيما أوضح عبد الحارث زيادة مدير عام الإدارة العامة للتنمية السياحية بالأقصر، أن الفعالية تهدف إلى تعزيز الوعي بالقيمة الشاملة للسياحة، بمشاركة واسعة من المؤسسات والجهات الفاعلة في المحافظة لضمان نجاح الاحتفالية وتحقيق أهدافها، مشيراً إلى أنه استكمالا للفاعليات من المقرر أن تُعقد مساء اليوم ندوة ثقافية وأثرية في مكتبة مصر العامة، لزيادة الوعي بأهمية السياحة من جوانبها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وحضر الاحتفالية، اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ووكلاء الوزارات المعنية وأعضاء غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر ومسئولو الآثار والسياحة والصوت والضوء وعددا من أعضاء مجلس النواب.

ويذكر أنه يتم الاحتفال بيوم السياحة العالمي في يوم 27 من شهر سبتمبر من كل عام، بهدف تعزيز الوعي بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للسياحة.

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