مجلس كنائس الشرق الأوسط يشارك في حفل استقبال جثمان البطريرك كريكور بيدروس في بيروت

أقامت بطريركيّة بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، احتفالًا وطنيًّا ورسميًّا، اليوم في ساحة الشهداء في وسط بيروت، بحضور غبطة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الكاثوليكيّة.

حضر الاحتفال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، غبطة البطريرك الكردينال مار بشاره بطرس الرَّاعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للموارنة، غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، والرئيس الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، غبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك، والرئيس الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، قداسة البطريرك مار إغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والرئيس الأعلى للكنيسة السريانيّة الأرثوذكسيّة في العالم، والرئيس الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، حضرة القسّ د. بول هايدوستيان، رئيس اتّحاد الكنائس الإنجيليّة الأرمنيّة في الشرق الأدنى، رئيس جامعة هايكازيان في لبنان، ورئيس مجلس كنائس الشرق الأوسط عن العائلة الإنجيليّة، حشد من السادة المطارنة ورؤساء الطوائف والإكليروس، وكذلك شخصيّات رسميّة وسياسيّة ودينيّة وثقافيّة واجتماعيّة، ومؤمنين من مختلف الكنائس والطوائف.

كما شارك الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط د. ميشال عبس على رأس وفد ضمّ، عضو اللّجنة التنفيذيّة في المجلس المحامي ابراهيم طرابلس، الأمينة العامة المشاركة في المجلس سيتا هاديشيان، مدير دائرة الشؤون اللّاهوتيّة والعلاقات المسكونيّة في المجلس الأب د. أنطوان الأحمر، ومسؤول الإعلام والتواصل في المجلس ايليا نصراللّه.

خلال الإحتفال وصل الجثمان مسجّى بنعش زجاجي وأنزل من السيّارة محمولًا من 12 شابًا يمثّلون كلّ الطوائف اللّبنانيّة، الإسلاميّة والمسيحيّة، من بينهم مسؤول الإعلام والتواصل في المجلس ايليا نصراللّه، متوجّهين به إلى ساحة الاحتفال على وقع عزف موسيقي للكشّاف الأرمني، حيث نثر الأرز على نعشه، الّذي لمسه المؤمنون للتبرّك.

بعد وضع النعش على المذبح، استُهلّ الإحتفال بكلمة ترحبيبّة لعرّيف الإحتفال الإعلامي ماجد أبو هدير، ومن ثمّ شريط وثائقي عن حياة البطريرك أغاجيان بصوت الفنّان جهاد الأطرش.

تخلّلت الإحتفال كلمات ألقاها كلّ من غبطة البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرون ميناسيان، غبطة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الرَّاعي، رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، وسيادة الأسقف كريكور باديشاه، المعاون لأبرشيّة بيروت البطريركيّة. كما تضمّن عزفًا فنيًّا قدّمته فرقة من موسيقى الجيش بقيادة المقدّم نديم عبسي الأسطا.

في الختام، أُقيم تطواف بجثمان الكاردينال البطريرك كريكور بيدروس الخامس عشر أغاجانيان في شوارع بيروت وصولًا إلى كاتدرائيّة القدّيسَين غريغوريوس المنوّر والياس النبي للأرمن الكاثوليك - وسط بيروت، حيث وُضع في ضريح صُمّم خصّيصًا للمناسبة.





