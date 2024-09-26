صعود جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، وزاد رأس المال السوقي بنحو 9.4 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، ليسجل في الختام 2.149 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.08%، ليغلق عند مستوى 31,276.91 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.1%، ليغلق عند مستوى 13,560.13 نقطة، وكذا ارتفع مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.09% ليغلق عند 38,505.65 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.35%، ليغلق عند مستوى 3,061.04 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.07%، ليغلق عند مستوى 7,425.65 نقطة.

وارتفع أيضًا مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 6,261.16 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.13%، ليغلق عند مستوى 10,577.64 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والأجانب الإتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 28.3 مليون جنيه، و 1.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 29.8 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 4.6 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على مليار سهم، من 123 ألف صفقة منفذة.