بروتوكول تعاون بين جامعة جنوب الوادي والمدرسة المصرية اليابانية بقنا

شهد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي توقيع بروتوكول التعاون بين كلية التربية بقنا والمدرسة المصرية اليابانية بقنا جاء ذلك بحضور الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية بقنا، و الدكتور عبد الرحمن ابو المجد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والاستاذ محمد محمود امبارك مدير المدرسة المصرية اليابانية بقنا، والاستاذة اسماء عبدالرحيم نائب مدير المدرسة، والاستاذة غادة طلحة أخصائي اجتماعي بالمدرسة.

وأشار الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة الى سعى هذا التعاون الى تطوير العملية التعليمية وتقديم الدعم التربوي اللازم في العملية التعليمية حيث تقوم الكلية بارسال طلاب الفرقة الرابعة وطلاب الدبلوم العامة في التربية للتدريب بالمدرسة وتأدية التربية العملية الخاصة بهم لإكساب طلاب التربية العملية بكلية التربية الخبرات اللازمة من قبل مجموعة من المعلمين المتخصصين، من ذوي الكفاءة العالية، لتدريبهم على تدريس المواد المختلفة، طبقًا لنظام التعليم الجديد، فضلا عن قيام المدرسة بعمل ندوات توعية بالكلية، لنشر الثقافة المدارس المصرية اليابانية ودورها الرائد باعتبارها مشروع رئاسي، حقق العديد من الإنجازات منذ انطلاق المشروع في الأعوام القليلة الماضية، ومؤشرات نجاح مثمرة للتعاون المصري الياباني في مجال التعليم والتعلم.

واضاف الدكتور عصام الطيب عميد كلية التربية بقنا الى قيام الكلية بتقديم الدعم الفني والمهني للعاملين بالمدرسة من خلال ارسال نسخه من خطه البرامج والحزم التدريبية التي تقوم بها الكلية ان تدعم الكلية المدارس بأفضل العناصر من الطلاب المعلمين لدي في التخصصات المختلفة حسب حاجه المدرسة.

وجدير بالذكر أن المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم تعتمد على نظام وأساليب تعليم مختلفة؛ إذ تتضمن تقديم أنشطة منهاج "التوكاتسو" مع المنهج المصري الجديد لجميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى فصول الثانوية.

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