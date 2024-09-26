بلينكن: الحرب الشاملة ستكون سيئة لكل الأطراف المشاركة فيها

قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الامريكية، اليوم الخميس، إن العالم يتحدث بوضوح عن الحاجة إلى وقف إطلاق النار على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وذلك وفقًا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف وزير الخارجية الامريكية، أن الحرب الشاملة ستكون سيئة لكل الأطراف المشاركة فيها ولن تحقق هدف إعادة الناس إلى ديارهم.

وفي سياق متصل، أصدرت الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية والعربية، اليوم الخميس، نداءً مشتركًا لإرساء وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان، حيث يهدّد النزاع الدائر بين إسرائيل وحزب الله بجرّ المنطقة إلى حرب واسعة النطاق.

وقال الرئيسان الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان مشترك أوردته وكالة "فرانس برس": "لقد عملنا معًا في الأيام الأخيرة على دعوة مشتركة لوقف مؤقت لإطلاق النار؛ لمنح الدبلوماسية فرصة للنجاح وتجنّب مزيد من التصعيد عبر الحدود".

وأشار الجانبان إلى أنّ البيان الذي تفاوضا عليه بات الآن يحظى بتأييد كلّ من الولايات المتّحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وكشف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو كشف خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي عن اقتراح مشترك مع الولايات المتحدة لإرساء وقف لإطلاق النار لمدة 21 يومًا في لبنان؛ لمنع تطور النزاع الراهن بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب شاملة.