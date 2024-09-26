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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سائحون إنجليز يشيدون بجمال أسوان.. والمحافظ: نرحب بجنسيات العالم كافة

سائحون إنجليز يشيدون
سائحون إنجليز يشيدون بجمال أسوان
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التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال ببعض السائحين الإنجليز أثناء تجولهم داخل حديقة درة النيل حيث أجرى المحافظ ونائبه المهندس عمرو لاشين حوار معهم ، وأكدوا فيه استمتاعهم بالبانوراما الجمالية فى أسوان، وداخل المزارات السياحية والمناطق الأثرية، مشيدين بحالة الأمن والأمان التى لمسوها خلال برنامجهم السياحى.

فيما أكد الدكتور إسماعيل كمال أن عروس المشاتى جاهزة دائمًا لاستقبال ضيوفها وزائريها، وخاصة خلال الموسم الشتوى الذى تتميز فيه زهرة الجنوب بالطقس المعتدل والشمس الذهبية المشرقة.

المحافظ: نرحب بمختلف جنسيات العالم للإستمتاع بعظمة الحضارة المصرية

ولفت المحافظ إلى أننا نرحب بمختلف جنسيات العالم للإستمتاع بعظمة الحضارة المصرية التى تتجسد فى المعالم والمزارات والمناطق الأثرية ، فضلًا عن الطبيعة الخلابة وتنوع الأنماط السياحية.

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