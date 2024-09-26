«لسه بيجري ويعافر بعد الثلاثين».. محمد صلاح أفضل بديل في ليفربول

لا يزال النجم المصري محمد صلاح، رغم تجاوزه حاجز سن الثلاثين، يكتب تاريخًا جديدًا مع ليفربول، بعد تسجيله لهدف في شباك وست هام يونايتد في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

فبعد أن أصبح محمد صلاح أيقونة للريدز، يسعى الآن لكسر المزيد من الأرقام القياسية، ليس فقط في تاريخ النادي، بل في تاريخ الدوري الإنجليزي والمنافسات الأوروبية.

في مباراة ليفربول ضد وست هام في الدور الثالث من بطولة كأس كاراباو، التي شهدت فوز حمر الميرسيسايد بخمسة أهداف مقابل هدف، خطف صلاح الأنظار بهدف رائع سجله بعد مشاركته بديلًا في اللقاء.

محمد صلاح

هذا الهدف وضع صلاح على مسافة قريبة من رقم قياسي جديد في تاريخ نادي ليفربول على مستوى أفضل اللاعبين البدلاء في تاريخ الريدز، حيث دخل ضمن أفضل الأوراق الرابحة على دكة البدلاء.

محمد صلاح ثالث أفضل بديل في ليفربول

دخل محمد صلاح بديلًا في الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد وست هام، وذلك في الدقيقة 59 بدلًا من الإيطالي فيديريكو كييزا الوافد الجديد في الميركاتو الصيفي الماضي.

وسجل صلاح هدف فريقه الثالث في الدقيقة 74، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، حيث استغل كرة ارتدت من الخصم وسددها بقوة في شباك المطارق.

محمد صلاح يقترب من رقم قياسي جديد في ليفربول

وبهذا الهدف، رفع صلاح رصيده من الأهداف التي سجلها كبديل مع ليفربول إلى 14 هدفًا، ليقترب بشكل كبير من الرقم القياسي الذي يحمله ديفيد فيركلوف، والذي سجل 18 هدفًا كبديل في تاريخ النادي.

ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف كبديل في تاريخ ليفربول، خلف فيركلوف وزميله السابق، البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة السعودي الحالي، الذي سجل 16 هدفًا.

ومع استمرار محمد صلاح في تقديم أداء مميز، فإن فرصته في كسر رقم فيركلوف واردة، حيث يبعد عنه بـ4 أهداف فقط.

قاد محمد صلاح، ليفربول إلى التأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) باكتساح وست هام بنتيجة 5-1، ليواجه برايتون في ثمن النهائي من البطولة.