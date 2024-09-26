حزب الله: قصفنا مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية برشقة من صواريخ فلق 2

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، قصفه مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية برشقة من صواريخ فلق 2، ووذلك وفقًا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي ذات السياق، قصف حزب الله اليوم، مُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة "رفائيل" في منطقة ‏"زوفولون" شمال مدينة حيفا، بِصليات من الصواريخ.‏

وفي بيانٍ آخر، أعلن حزب الله استهداف مستعمرة "كريات موتسكين" ‏بِصليات من الصواريخ، وأطلق حزب الله اليوم، نحو 30 صاروخًا خلال رشقة واحدة، من لبنان نحو عكا وخليج حيفا.

وطلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من المستوطنين في بلدات الشمال والجولان البقاء قرب الأماكن المحصنة.

وأحصى الإعلام الإسرائيلي نحو 10 عمليات اعتراض في عكا بعد إطلاق نيران من لبنان، ودوّت صفارات الإنذار في عكا والمنطقة الصناعية وفي محيطها وفي الجليل الأعلى والغربي.