لعدم الجدية في التنفيذ.. التضامن تسحب 23 مشروعًا من الجمعيات الأهلية

كشف الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، إن الوزارة سحبت 23 مشروعًا من الجمعيات الأهلية لعدم جديتها في تنفيذ المشروعات الموكلة لها، وهي دور رعاية ودار مسنين، مشيرًا إلى أنه تم إسنادها لجمعيات أخرى.

جاء هذا بناءً علي توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بعمليات المتابعة والمراقبه الميدانية على مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي، المسندة للجمعيات الأهلية وتنفيذها في الوقت المحدد لها.

وأكد مساعد وزيرة التضامن، أنه تم توزيع هذه المشروعات وإسنادها لجمعيات أخرى عن طريق تشكيل لجان متخصصة لفحص هذه الجمعيات بعد استلامها لهذه المشروعات، وإثبات عدم جديتها في إنجاز المشروعات.

وأكمل: وزارة التضامن تعمل بشكل مكثف علي مراقبة دور الرعاية ودار المسنين بشكل ميداني بشكل يومي، كما تقوم بمتابعة الجمعيات الأهلية من الناحية الإدارية والمالية فقط، ولا تملك الحق بحل الجمعيات الأهلية إلا بحكم قضائي ويقتصر دورها على إبلاغ النيابة العامة.