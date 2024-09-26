إلهام شاهين: تكريمي بأيام القاهرة للمونودراما دافع لتقديم المزيد من الأعمال الناجحة

قال الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، إن إعلان تكريم الفنانة إلهام شاهين خلال الدورة السابعة للمهرجان، التي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، كان مفاجأة المؤتمر الصحفي الذى عقد الثلاثاء الماضي بالمجلس الأعلى للثقافة.

وتابع، أن المؤتمر الصحفى شرف بحضور النجمة نيللي، والنجم هاني رمزي، وأن الفنانة نيللي أعلنت خبر تكريم النجمة إلهام شاهين، مشيرا إلى أن قائمة التكريمات تشمل كوكبة من نجوم الفن فى مصر والعالم العربى، وهم: من (مصر) النجمة إلهام شاهين، والنجمة نيللي، والنجم هاني رمزي، ومن (العراق) الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، ومن (فلسطين) الفنان غنام غنام، ومن (تونس) الفنان منير العرقي.

وأعربت النجمة إلهام شاهين، عن سعادتها بالتكريم فى مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بنسخته السابعة، التي تنعقد فى الفترة من ١ حتى ٥ أكتوبر المقبل.

وقالت شاهين، إن تكريم الفنان يمنحه سعادة وطاقة إيجابية كبيرة، تدفعه دائما لتقديم المزيد من الأعمال الفنية الناجحة.

يشار إلى أن الفنانة إلهام شاهين حصلت على البكالوريوس من «معهد الفنون المسرحية» قسم تمثيل، وانطلقت مسيرتها الفنية من خلال خشبة المسرح، شاركت فى عدد كبير من المسرحيات التى حققت نجاحا كبيرا، منها: مسرحية "بهلول فى اسطنبول" مع الفنان سمير غانم، ومن تأليف يوسف معاطي، وإخراج محمد عبدالعزيز، ومسرحية "خشب الورد" مع الفنان محمود عبدالعزيز، والفنان عبدالمنعم مدبولي، ومن تأليف علي سالم، وإخراج هاني مطاوع.

ومسرحية "كاليجولا" من الأدب العالمى، مع الفنان نور الشريف، وإخراج سعد أردش، ومسرحية "نساء بلا أقنعة" مع الفنانة د.نجاة علي، والفنانة جليلة محمود، ومن تأليف فتحية العسال، وإخراج د. عادل هاشم، ومسرحية "واحد لقى شقة" مع الفنان حسن عابدين، ومن تأليف بهجت قمر وإخراج عادل صادق، بالإضافة إلى العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية الناجحة .