وزير الزراعة يبحث استعدادات توفير تقاوي القمح وتوزيعها على المحافظات

شدد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة توفير تقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي لهم، وخاصة تقاوي المحاصيل، قبل بداية الزراعة بوقت كافي وبأسعار وجودة مناسبة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع المهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس، والدكتور أمجد ريحان رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

وكلف وزير الزراعة، الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، بالاستعداد الجيد لموسم زراعة القمح، وتوزيع التقاوي الجيدة في منافذها في المحافظات والجمعيات الزراعية، وفقا للخريطة الصنفية، للمحصول، والتي أعدها مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث المحاصيل الحقلية.

وشدد فاروق على ضمان جودة التقاوي، وملائمتها للظروف المناخية لكل منطقة، ومقاومتها للأمراض والآفات، فضلا عن توعية المزارعين، بأهمية إستخدام التقاوي المعتمدة، والتي تساهم في زيادة الانتاجية، وبالتالي زيادة دخل المزارعين، حيث وجه بتكثيف الندوات الإرشادية وايام الحقل، من خلال المعاهد البحثية المعنية، لنقل التوصيات الفنية اللازمة للمزراعين، مع المتابعة المستمرة لهم والتواصل معهم.

وأشار إلى أن ذلك يعد دورا أصيلا لوزارة الزراعة وهو توفير كافة سبل الدعم الفني للمزارعين، من إرشاد زراعي وتوعية، كذلك توفير مستلزمات الإنتاج له، وضمان حصوله على التقاوي الجيدة والمعتمدة.

كما استعرض وزير الزراعة مع مدير مشروع مكافحة وحصر العفن البني في البطاطس، الإجراءات الخاصة بالفحص لتقاوي البطاطس، وتوفيرها للمزارعين، بالجودة المطلوبة، والدور الذي يقوم به المشروع لمتابعة مناطق الإنتاج.

وأكد فاروق أهمية التنسيق الجيد والمستمر بين كافة الجهات التابعة للوزارة، والمعاهد البحثية، لتقديم كافة سبل الدعم للمزارعين، كذلك التوسع في عمليات إنتاج تقاوي المحاصيل الزراعية، وخاصة الاستراتيجية منها، لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.