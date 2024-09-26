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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ أسوان يتفقد معرض الحرف البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية لأيادى مصر

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد معرض الحرف البيئية والمشغولات اليدوية
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تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان معرض الحرف البيئية والمشغولات اليدوية والتراثية لأيادى مصر، وذلك استكمالًا لفعاليات احتفالات المحافظة بيوم السياحة العالمى ، وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والذى تم تنظيمه بحديقة درة النيل ليضم 75 عارضة من سيدات أسوان، وشباب قادرون باختلاف وذلك بالتعاون بين منصة أيادى مصر، ومديريات التضامن الاجتماعى والشباب والرياضة.

إقامة معرض دائم لأصحاب الحرف البيئية والمشغولات اليدوية

وأثناء تفقد مكونات المعرض بمرافقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية، وعقب ذلك وخلال لقاءه بالعارضات بمعرض أيادى مصر أوضح إسماعيل كمال على أنه سيتم التنسيق لإقامة معرض دائم لأصحاب الحرف البيئية والمشغولات اليدوية التراثية بالقاهرة لتحقيق التسويق الجيد لهم.

وأشاد بالمواهب الإبداعية والإبتكارية لسيدات أسوان، ولشباب قادرون بإختلاف فى تصميم وإنتاج هذه المنتجات التى تكتسى باللمسات الجمالية المتميزة.

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