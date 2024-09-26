بالفيديو.. برلماني لبناني: القصف الإسرائيلي على الجنوب ممنهج

قال ميشال موسى، عضو مجلس النواب اللبناني، إن هناك قصفا إسرائيليا ممنهجا بالجنوب اللبناني، ولكنها لم تقدم على دخول بري إلى لبنان، نتيجة كل السوابق، لافتا إلى أن طبيعة الأرض اللبنانية وطبيعة الحرب تتغير عندما يكون هناك دخول إلى لبنان.

وأضاف «موسى»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن دولة الاحتلال تعتاد على القصف العشوائي، حيث أنها تقصف مناطق يتواجد بها المدنيون، موضحا أن بالأيام الأخيرة كان هناك تصعيد لهذا القصف، وأن المفاوضات التي تحدث هذه الأيام بين نيويورك وبيروت من أجل محاولة حل أو وقف إطلاق النار، ولكن الاحتلال لا يخضع لهذا المحاولات، فضلا عن أن من يدفع ثمن لذلك هم المدنيون الأبرياء.

وتابع: «هناك تفاوض جاد اليوم، فضلا عن الاتصالات والتواصل بين الفرقاء بدعم الوساطة الخارجية، خاصة أن الدورة السنوية العادية بالأمم المتحدة، بها العديد من المسؤولين مع رئيس الحكومة اللبنانية في نيويورك للتفاوض»، لافتا إلى أننا اعتدنا على كون الإسرائيليين يعلون حدود شروطهم التعجيزية، لتعجيزهم بوضع حل لإيقاف الحرب أو إطلاق النار.