غارة إسرائيلية على بلدات ميفدون ودير نطار وشحور ودير عامص جنوبي لبنان

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارة على بلدات ميفدون ودير نطار وشحور ودير عامص جنوبي لبنان، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم، استشهاد 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدات قضاء صور جنوبي لبنان.

في وقت سابق أمس، أعلنت الحكومة اللبنانية، ارتفاع عدد الضحايا الذين سقطوا جرّاء الغارات الإسرائيلية على مدار الأيام الماضية، إلى 1247 لبنانيًا، فيما بلغ عدد الإصابات نحو 5 آلاف و278.

وقال منسق خطة الطوارئ الحكومية، وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال، ناصر ياسين، خلال مؤتمر صحفي، إن "عدد الضحايا بلغ 1247، والجرحى 5278، معظمهم من المدنيين والأطفال والنساء".

وشن الاحتلال الإسرائيلي أعنف الغارات الجوية على لبنان منذ حرب عام 2006 خلال الأسبوع الماضي، مما أسفرت عن سقوط أكثر من 3000 ضحية، ليقترب إطلاق النار المستمر منذ أشهر عبر الحدود مع جماعة حزب الله من التحول إلى حرب شاملة.

وأطلق حزب الله اللبناني مئات الصواريخ على أهداف في مناطق إسرائيلية تضمنت لأول مرة تل أبيب، غير أن نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي "القبة الحديدية" حد من الأضرار.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار منذ ما يقرب من عام عندما شن حزب الله أول هجوم في اليوم التالي لهجوم حركة حماس الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.