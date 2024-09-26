مدرب ليفربول يعلق على هدف محمد صلاح في شباك وست هام

علق الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على هدف النجم المصري محمد صلاح في شباك وست هام يونايتد.

واكتسح فريق ليفربول، نظيره وست هام بخماسية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثالث في شباك وست هام، بعدما شارك في اللقاء بديلًا، في الدقيقة 59 بدلًا من الوافد الجديد فيديريكو كييزا.

تصريحات سلوت عن هدف محمد صلاح

وأكد سلوت، أن محمد صلاح كان عاقد العزم على هز شباك وست هام، فور دخوله بديلًا في المباراة.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «في الشوط الثاني، قمنا بخلق العديد من الفرص المحققة قبل أن نتمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق محمد صلاح. لقد كان هدفًا جماعيًا رائعًا يعكس روح الفريق القتالية».

وأضاف مدرب ليفربول: «صلاح كان يشتعل حماسًا للتسجيل، حيث مرر الكرة وتتبعها بدقة حتى سجل هدفًا جميلًا يؤكد مكانته كواحد من أبرز المهاجمين في العالم».

بهذا الهدف، عاد محمد صلاح إلى زيارة شباك المنافسين مجددًا، بعدما غاب عن التهديف في آخر 3 مباريات في جميع البطولات.

وبتلك النتيجة، قاد محمد صلاح، ليفربول إلى التأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو) باكتساح وست هام بنتيجة 5-1، ليواجه برايتون في ثمن النهائي من البطولة.