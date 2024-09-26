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الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية: تخصيص فصول بالمعهد الديني بالسادات كملحقة لمدرسة الشهيد أحمد مدكور التجارية

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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وافق اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على تخصيص فصول بالمعهد الديني بالمنطقة الـ 18 بمدينة السادات كفصول ملحقة لمدرسة الشهيد أحمد فهمي مدكور التجارية بكفر داود، وذلك نظرًا لزيادة الكثافة الطلابية بالمدرسة وتخفيفًا على أولياء الأمور وقـُرب المسافة لطلاب المدينة.

كما وافق محافظ المنوفية على النزول بدرجات تنسيق القبول  ببعض المدارس التعليم الفنى بمختلف نوعياته للمرة الرابعة (عام – خدمات) لعام 2024 – 2025 وفقاً لأعداد المتقدمين والكثافات الطلابية بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

وجاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بهدف إستكمال الكثافات الطلابية والإقبال المتزايد للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وحرصاً على المستقبل التعليمي لأبنائنا الطلاب.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على تطوير المنظومة التعليمية والحفاظ على صدارة محافظة المنوفية بين محافظات الجمهورية كأعلى نسبة تعليم ، مناشدا أبنائه الطلاب بذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى مراتب النجاح والتقدم.

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الإدارات التعليمية التعليم الفنى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المدارس الثانوية الفنية المنوفية