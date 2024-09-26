مصرع شخص صدمه قطار في القليوبية

لقي شخص مصرعه صدمه قطار في منطقة أمام مول العابد بدائرة مركز شرطة طوخ، وجرى نقل الجثة لمستشفى قها تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

جرى التصريح بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص صدمه قطار أمام مول العابد، في دائرة مركز شرطة طوخ.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة لمستشفى قها لاتخاذ اللازم، وتبين من الفحص أن الجثة لشخص مجهول الهوية بعمر 45 عاما، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.