جودة التعليم تعتمد 30 كلية ومعهدا و39 برنامجا أكاديميا

عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة، رئيس مجلس الإدارة.

واتخد المجلس عدد من قرارات الاعتماد، شملت على مستوى التعليم العالي 25 قرار اعتماد للكليات الآتية:

1. معهد الكبد القومي - جامعة المنوفية

2. معهد البحوث الطبية - جامعة الإسكندرية

3. كلية الطب - جامعة المنيا

4. كلية الطب - جامعة عين شمس

5. كلية الطب - جامعة الفيوم

6. كلية الصيدلة - جامعة المنصورة

7. كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائي - جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

8. كلية الصيدلة - جامعة 6 أكتوبر

9. كلية الصيدلة - جامعة قناة السويس

10 . كلية الصيدلة – جامعة المنوفية

11 . كلية التمريض - جامعة القاهرة

12 . كلية طب الفم والأسنان - جامعة بدر

13 . كلية طب الأسنان - جامعة قناة السويس

14 . كلية السياحة والفنادق - جامعة فاروس

15 . كلية العلوم الإدارية - جامعة أكتوبر للعلوم الحديثه والآداب

16 . كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب - جامعة النيل الأهلية

17 . كلية الاعلام - الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

18 . كلية الألسن والإعلام - جامعة مصر الدولية

19 . كلية القانون - الجامعة البريطانية

20 . كلية الهندسة - جامعة 6 أكتوبر

21 . المعهد العالى للهندسة و التكنولوجيا بكفر الشيخ

22 . كلية الهندسة - جامعة حورس

23 . كلية العلوم والفنون الهندسية – جامعة مصر الدولية

24 . المعهد العالي للهندسة بالشروق

25 . كلية التربية الرياضية - جامعة كفر الشيخ

كما أصدر المجلس قرارًا بمنح مهلة لعدد 26 كلية ومعهد، واعتماد برنامج واحد.

وعلى مستوى اعتمادات البرامج الأكاديمية منح مجلس إدارة هيئة جودة التعليم قرار اعتماد لـ 26 برنامج بمختلف الكليات الحكومية والخاصة، كما منح المجلس قرار اعتماد مشروط لعدد 10 كليات، و36 برنامج بمختلف الكليات الحكومية والخاصة.

وفيما يتعلق بقرارات الاعتماد الخاصة بجامعة الأزهر قرر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تجديد اعتماد 6 كليات هي:

1 . كلية الطب للبنات بالقاهرة

2. كلية الصيدلة للبنات بالقاهرة

3. طب الاسنان للبنين بالقاهرة

4. كلية الشريعة والقانون بطنطا

5. كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالمنوفية

6. كلية اللغة العربية - إيتاي البارود- البحيرة



كما اعتمد المجلس 5 كليات بجامعة الأزهر:

.1 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج

2. كلية اللغة العربية بالزقازيق

3. كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة السادات

4. كلية أصول الدين بأسيوط

5. كلية الدراسات الإسلامية للبنين بأسوان

وعلى صعيد البرامج الأكاديمية بجامعة الأزهر قرر المجلس اعتماد 13 برنامج بكليات جامعة الأزهر، وفي ختام اجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وأكد الدكتور علاء عشماوي، رئيس المجلس أن قرارات الاعتماد الجديدة الخاصة بالتعليم الجامعي تشير من جديد إلى حرص الكثير من مؤسسات التعليم العالي على التقدم للاعتماد وتجديد الاعتماد القائم، وأن ذلك يدل بشكل كبير على الوعي المتزايد بأهمية جودة التعليم، وأن هذا الوعي بحد ذاته يعتبر ضرورة قومية، وواجب وطني نتحملة جميعا سواء هيئة جودة التعليم وسائر مؤسسات التعليم.

وأشار رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلى أن الهيئة تحرص من جانبها على التعاون البناء مع مختلف المؤسسات التعليمية بكافة المراحل، موضحًا أن اعتماد كافة مؤسسات التدريب بمصر من قبل الهيئة يكمل دائرة جودة التعليم، ويربط بشكل مباشر بين مخرجات التعلم وأسواق العمل داخل وخارج مصر.