«الرعاية الصحية»: توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين الأجانب

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة رقم (78)، وتم خلاله اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة التي تهدف إلى تعزيز تقديم الخدمات الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل.

وخلال الاجتماع، وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية على تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة وجامعة سيناء بفروعها، والذي يستهدف تدريب طلاب الامتياز من كافة كليات القطاع الطبي بالجامعة في مستشفيات الهيئة، يأتي هذا البروتوكول كأحد مخرجات لائحة تدريب الغير، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (15) لسنة 2024.

كما وافق المجلس أيضًا على نشر اللائحة الفنية لمعاهد "رعاية" للتمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في الجريدة الرسمية.

فيما وافق مجلس الإدارة من حيث المبدأ على توقيع مذكرة تفاهم مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لتقديم خدمات هيئة الرعاية الصحية لهم والموافقة على المعاملة بذات معاملة المصريين للجنسيات المحددة في القانون.

كما وافق المجلس على اعتماد لائحة الجزاءات الخاصة بالهيئة، مؤكدًا إعادة استخدام موارد صندوق الجزاءات في الصرف على الرعاية الصحية والاجتماعية وخدمات العاملين .

وقد حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (78) الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة.

وحضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد ، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الإكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، المستشار محمد شحاتة، المستشار القانوني للهيئة، محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، بالإضافة إلى رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

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