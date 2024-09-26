ضمن مبادرة "بداية".. برنامج تدريبي حول الوقاية من الأمراض المعدية الأكثر شيوعًا بجامعة قناة السويس

نظمت جامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برنامجا تدريبيا ضمن مبادرة "بداية" يستمر لمدة يومين، في قاعة الإجتماعات بمجمع السباحة بهيئة قناة السويس، وشارك في البرنامج 22 مستفيدًا ومستفيدة من العاملين بالهيئة.

وخلال اليوم الأول، كانت المحاضرة للدكتورة أسماء بكير، أستاذ مساعد الميكروبيولوجيا والمناعة الطبية بكلية الطب، حيث تناولت الكائنات الحية الدقيقة، مثل الطفيليات والبكتيريا والفيروسات والفطريات، ودورها كمسببات رئيسية للأمراض الانتقالية.

وخلال اليوم الثاني، قدمت المحاضرة الدكتورة يارا السيد مرعي، أستاذ مساعد الميكروبيولوجي والمناعة بكلية الطب البشري، واستعرضت الأمراض التي تسببها هذه الكائنات، مثل الكوليرا والتهاب الكبد الفيروسي والملاريا والبلهارسيا، بالإضافة إلى الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الجهاز الهضمي.

هدف البرنامج إلى التركيز على التوعية بأهم الأمراض المعدية، مثل التهاب المعدة والأمعاء، وطرق انتقال الفيروسات والبكتيريا، مما يساهم في تعزيز الوعي الصحي بين المشاركين.

وأكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أهمية البرامج التدريبية في رفع مستوى الوعي الصحي والوقائي لدى العاملين، مشيدًا بمبادرة "بداية" ودورها الفاعل في المجتمع.

كما تحدثت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن أهمية التدريب المستمر في مجال الوقاية من الأمراض، مشددة على ضرورة توصيل المعلومات العلمية بشكل فعّال للمستفيدين.

جاء البرنامج تنظيم المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة وأحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس.